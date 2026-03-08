韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）が、侍ジャパンの大谷翔平選手（ドジャース、31）の試合後の振る舞いを「完璧」と評した。大リーグ組の活躍で日韓戦を制す ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドが2026年3月7日、東京ドームで行われ、大会2連覇を目指す日本代表が、韓国代表を8−6で下した。 試合は初回、韓国代表が日本代表の先発・菊池雄星投手（エンゼルス、34）を攻め立て、3点を先制。日本