◆オープン戦阪神―巨人（８日・甲子園）阪神・立石正広内野手が甲子園で行われる、巨人とのオープン戦でベンチ入りした。１月の新人合同自主トレで右足の肉離れ。今月６日から本格的な屋外フリー打撃を再開し、三塁と左翼の２ポジションで守備練習。リハビリを重ね、着実に回復へ向かっている。