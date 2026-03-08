多くの人があつまる場所ではちょっとしたトラブルに巻き込まれることもありますよね。筆者の友人・M紀も孫の保育参観で思いがけないトラブルに遭遇したそうです。一体どんなトラブルに巻き込まれたのでしょうか。 えっと、どちら様？ 私は夫と2人暮らし。近くに結婚した息子夫婦が住んでおり、孫にも恵まれ穏やかな生活を送っていました。昨年10月に孫の通う保育園で行われる発表会の参観に、息子夫婦に誘われて観に行くことに。