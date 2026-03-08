３月８日の国際女性デーを記念して開催される「ＨＡＰＰＹＷＯＭＡＮＦＥＳＴＡ２０２６」のオープニングセレモニーが８日、東京・渋谷の国際連合大学で行われ、歌手の倉木麻衣らが出席した。今イベントは今年で１０周年。倉木は「ＨＡＰＰＹＷＯＭＡＮ」プロジェクトのテーマソング「ＷＥＡＲＥＨＡＰＰＹＷＯＭＥＮ」を手がけている。楽曲は女性たちとのワークショップを通じて制作されたが「私も初めての経験