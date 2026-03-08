◆オープン戦阪神―巨人（８日、甲子園）阪神の新入団選手が巨人戦の試合前にお披露目された。右足の肉離れからの復帰を目指す、ドラフト１位・立石正広内野手ら新人７選手に加え、トレード移籍した伏見寅威捕手や、新外国人のイーストン・ルーカス投手らがマウンド付近で紹介され、虎党からあたたかい拍手や歓声で歓迎された。