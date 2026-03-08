８日、記者会見に臨む王毅氏。（北京＝新華社記者／李鑫）【新華社北京3月8日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は8日、第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の記者会見で、中米関係について次のように述べた。両国首脳は、中米関係の改善と発展に重要な戦略的保障を提供し、紆余曲折を経ながらも全体的な安定をもたらしている。ハイレベル交流の日程はすでに固まっている。今必要なのは、双