きのう（7日）夜、栃木県日光市で発生した山林火災は、きょう（8日）午前6時半すぎに完全に消し止められました。火災の原因は、「倒木が電線に接触したこと」でした。きのう午後10時半ごろ、日光市足尾町で「山が2か所くらい燃えている。停電も起きている」と近くに住む人から119番通報がありました。消防による消火活動が続けられていましたが、発生からおよそ8時間たった、きょう午前6時半すぎ、鎮火が確認されたということです