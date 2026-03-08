お笑いコンビ・ママタルトの檜原洋平（34）が8日、都内のHMV＆BOOKS SHIBUYAで、2月26日発売の初書籍「正直言わせてもらうでぃ、この本を読んで日々をご機嫌にするほかないやろう」（KADOKAWA）合同取材を開いた。目標の発行部数を問われると「部数は全く、分からないですけど。この前（東京）有楽町でライブをした日に、即売した日があって、100冊、売れた。そこから推察するに…1500冊、2000冊！」と口にした。想像以上に低い部