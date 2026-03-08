アブラ・グループは、エアバスA330-900型機を7機導入する。2026年から2027年にかけて、ゴル航空が最大5機、アビアンカ航空が2機を導入する計画で、南米や欧州、北米路線の運航能力を強化する。アブラ・グループは、イギリスを拠点とする航空輸送グループで、ゴル航空とアビアンカ航空、ワモス・エアを傘下に置く。グループで300機以上の航空機を擁し、25か国の150都市へ乗り入れる。