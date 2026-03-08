北海道新幹線の開業と同時に誕生した「道南いさりび鉄道」が、３月で１０周年を迎えます。「いさ鉄」の愛称で親しまれ、住民の生活を支えてきましたが、厳しい経営が続いています。ＪＲから経営分離した鉄路の未来を探ります。 「函館と繋げてくれる存在」通学に欠かせない路線 雪煙を上げながら走る列車。道南いさりび鉄道です。木古内と五稜郭を結ぶ３７．８キロの区間を、毎日３４本の列車が走っています。 まだ薄暗い午