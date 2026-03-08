「オープン戦、阪神−巨人」（８日、甲子園球場）阪神は巨人とのオープン戦前に新入団選手１２人のお披露目を行った。昨秋のドラフトで指名された立石をはじめ、新人が７人。さらに新外国人のルーカスらも登場。トレードで入団した伏見、西武を戦力外となり、今季から入団した元山なども並んだ。ゴールデンルーキーの登場に甲子園を満員に埋めたファンからは大きな歓声が送られた。