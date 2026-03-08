モデルで実業家のMALIA.（43）が8日、自身のインスタグラムを更新。米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃を受け、中東情勢が懸念される中、移住先のアラブ首長国連邦（UAE）のドバイから退避した先は香港だったことを明かした。5日の投稿で、ドバイから離れたことを明かしていたMALIA.。その後の投稿で、退避先は日本でないとしていた。この日、「Dubai → HK奇跡的に飛んだフライトは、香港便でした」と報告。「元々