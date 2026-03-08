米大使館で爆発音が報告された後、大使館前に集まった警察車両＝7日、ノルウェー首都オスロ/Javad Parsa/NTB/Reuters（CNN）ノルウェーの首都オスロにある米大使館で8日未明、爆発があり、建物の一部が軽微な被害を受けた。けが人はいなかった。ロイター通信は、ノルウェー警察が地元メディアに語った内容を引用して報じた。警察の報道官は公共放送NRKに対し、爆発は大使館領事部の入り口付近で起きたと述べた。容疑者の捜索が進め