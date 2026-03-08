ロックバンド、SHAZNAのボーカルIZAMが8日、自身のXを更新。2月17日に56歳で亡くなった、ロックバンド、LUNA SEAのドラマー真矢さんの献花式へ足を運んだことを報告した。IZAMは「真矢さんの献花式に行って参りました。大きな真矢さんに感謝を込めて御礼を伝えてきました。かなり堪えましたが…笑顔で真矢さんにいただいた言葉を胸に頑張る事を改めて誓って参りました」と報告し、心境を明かした。また「そして、時間外に会場前