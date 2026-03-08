大谷の同点弾直後…「しかも打った直後にこれできるのがすごい」■日本 8ー6 韓国（7日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」は7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組の韓国戦（東京ドーム）で8-6で競り勝ち、2連勝を飾った。大谷翔平投手は3回に2試合連発となる一発を放つなど2打数2安打1打点、2四球の活躍だった。ホームラン後には普段と異なる“ポーズ”を披露。その真意に「大谷すごすぎ……