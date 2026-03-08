第6回ワールド・ベースボール・クラシック■韓国 ー チャイニーズ・タイペイ（8日・東京ドーム）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCは8日、東京ドームで韓国-チャイニーズ・タイペイ戦が行われた。午後12時プレーボールの“負けられない一戦”。日本のファンが目を疑う光景が広がった。1ストライク、1スイング、1アウト……そのたびに場内が揺れた。侍ジャパンはこの日、午後7時8分からオースト