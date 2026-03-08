【モデルプレス＝2026/03/08】株式会社カラーが3月7日、公式サイトを更新。『エヴァンゲリオン』作品30周年記念フェス「EVANGELION:30+；」において上映された短編アニメーション『エヴァンゲリオン放送30周年記念特別興行』の現地盗撮映像の削除対応作業中、SNS上へ公式映像が不当に拡散されたことについて謝罪した。【写真】元モー娘。「再現度高すぎ」衝撃の綾波レイコスプレ◆「エヴァ」短編アニメ、SNSに映像が流出公式サイト