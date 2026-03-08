人気イラストレーター・ナガノ氏が描く『ちいかわ』と、カラーコンタクトブランド「アンジョルノ」がコラボしたマンスリーカラコン第二弾が登場。見た瞬間にわかる可愛らしさと、日常使いしやすい自然なデザインを両立した全4カラーがラインナップされています。ふと鏡を見た瞬間、少し気分が上がるような“ちいかわの世界観”を瞳にぎゅっと閉じ込めたデザインが魅力。毎日のメイクやおしゃれにそ