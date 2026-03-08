広島のドラフト１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝が、８日の中日戦を欠場した。新井監督は試合前に「腫れがあるから」と、欠場理由を説明した。前日７日の中日戦で、六回に右膝への自打球で、直後の守備から交代。試合後は「足は大丈夫です」と話し、病院での検査は受けなかった。この日は、試合前の全体練習に参加せず、別メニューで体を動かした。１０日からのＤｅＮＡ３連戦（横浜）には帯同する予定。