８日の名古屋ウィメンズマラソンで、佐藤早也伽（積水化学）が２時間２１分５６秒で日本人トップの２位に入り、２０２８年ロサンゼルス五輪代表選考会となる２７年秋のマラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）出場権を獲得した。時折５メートル以上の強風が吹く厳しい気象条件の中、レースは前半から日本記録保持者の前田穂南（天満屋）ら有力選手が続々と脱落した。佐藤は３０キロ過ぎで４人に絞られた先頭集団に残り