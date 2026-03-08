◇練習試合山梨学院12―0市原中央（2026年3月8日山梨学院グラウンド）第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）に出場する山梨学院が8日、甲府市内の練習場で市原中央（千葉）とオープン戦を行い、12―0で大勝した。今秋ドラフト1位候補に挙がる最速152キロの二刀流右腕・菰田陽生（こもだ・はるき）主将（3年）は「4番・DH」で出場し、4回に2ランを放つなど3打数2安打5打点。左中間への弾丸ライダーで今年1