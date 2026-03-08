将棋の第75期ALSOK杯王将戦七番勝負第5局は3月8日、栃木県大田原市の「ホテル花月」にて、藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）と挑戦者の永瀬拓矢九段（33）による1日目の対局が行われている。中継には、高見泰地七段（32）が出演。藤井王将の微笑ましい“うっかり”エピソードを披露し、ファンの話題を呼んでいる。【映像】鍵紛失前日の藤井六冠話題となったのは、2月21日に石川県金沢市で行われた第51期棋王戦