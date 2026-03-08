爆笑問題太田光（60）が8日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。WBCの侍ジャパンの特集で差し込まれる静止画にツッコミを入れた。WBC日本代表の活躍をまとめたVTRを流したあとで、太田が「試合の途中、ときどき静止画が挟まるんですけど、何か事情でもあるんですか」とボケた。相方の田中裕二は「それはいろいろあるでしょ、分かるでしょ」となだめた。太田は首をひねって「分からないなぁ」と最後までとぼ