社会生活や恋愛、ビジネスシーンにおいて、第一印象はその後の評価や関係性を大きく左右します。中でも「清潔感」は、見た目の印象にとどまらず、人柄や内面を想起させる重要な要素として重視されがちですが、その感じ方や基準は人によって異なります。【写真】坂口杏里さん、ふっくら激変のタトゥー姿「健康的な御姿に」ブルーミング中西株式会社が2025年11月、18〜29歳の女性1004人を対象に、清潔感についてアンケート調査をしま