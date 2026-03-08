私はナルミ。夫とのあいだには4歳の娘ユキがいます。私は妊娠しづらい体質でしたが、奇跡的に娘のユキを妊娠しました。そんななか、お互いにママになったという共通点もあり、学生時代からの友人トモナと連絡を取り合うようになったのです。トモナはいつも子育ての愚痴ばかりで、「ナルミは子どもが1人だから楽でしょ」といった私サゲ自分アゲな発言が多く、正直……モヤモヤしていました。そんなある日、彼女から3人目を妊娠した