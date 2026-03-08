新潟市中央区の商業施設で3月3日、約50万円のオーディオ機器を盗んだとして、新潟市北区の大学生の22歳の男が緊急逮捕されました。男は遊ぶ金ほしさに盗みを働いたといいます。窃盗の疑いで緊急逮捕されたのは、新潟市北区に住む大学生の男（22）です。男は3月3日午後1時45分ごろ、新潟市中央区の商業施設で、オーディオ機器（販売価格49万5000円）を盗んだ疑いが持たれています。盗難に気付いた被害関係者から警察に