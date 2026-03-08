市川市動植物園（千葉県市川市大町）は、サルの遊び場となる共有放し飼い施設「おさるーむ」を２０日にオープンする。７日には内覧会が開かれ、サルが早速、新たにできた通路を楽しむような様子が見られた。市によると、これまでのサル舎は日当たりが悪かった。これを解消するため、サルの種類ごとに日替わりで日当たりのよい遊べる場を作ろうと、昨年５〜７月、ふるさと納税制度を活用したガバメントクラウドファンディング（