８日、記者会見に臨む王毅氏。（北京＝新華社記者／曹禕銘）【新華社北京3月8日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は8日、第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の記者会見で、中米関係について次のように述べた。中国と米国は互いを変えることはできないが、関係の持ち方を変えることはできる。相互尊重の態度を堅持し、平和共存のボトムライン（譲れない一線）を守り、協力ウインウインの展