◆ＷＢＣ１次ラウンドＤ組ベネズエラ１１―３イスラエル（７日・米マイアミ＝ローンデポパーク）ベネズエラがイスラエル相手に初回から４点を挙げる猛攻で１１―３で勝ち２連勝。Ｄ組で単独首位となった。この日３本塁打が飛びだしたが、衝撃だったのは過去３年連続首位打者を獲得したことのある安打製造機アラエス（ジャイアンツ）のバット。２発含む３本の長打での５打点の爆発だった。１回は一塁に四球のアクーニャ（