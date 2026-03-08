８日、記者会見に臨む王毅氏。（北京＝新華社記者／李鑫）【新華社北京3月8日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は8日、第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の記者会見で、習近平（しゅう・きんぺい）国家主席が提起した「グローバルガバナンスイニシアチブ」は時宜を得たものであり、国際社会の共通の願いと合致し、各国の人々の共通の思いを反映していると述べた。