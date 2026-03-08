ロックバンド「ＳＨＡＺＮＡ」のボーカル・ＩＺＡＭが８日に自身のＳＮＳを更新。２月１７日に亡くなったロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」真矢さん（享年５６）の献花式へ参列したことを報告した。ＩＺＡＭはＸを更新し、「真矢さんの献花式に行って参りました。」と報告。「大きな真矢さんに感謝を込めて御礼を伝えてきました。かなり堪えましたが…笑顔で真矢さんにいただいた言葉を胸に頑張る事を改めて誓って参りました。