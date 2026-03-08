８日、記者会見に臨む王毅氏。（北京＝新華社記者／王曦）【新華社北京3月8日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は8日、第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の記者会見で、イラン情勢について次のように述べた。「仁義施さずして、攻守の勢異なればなり（仁義を施さなければ、攻守の形勢は逆転する）」。大国は公正を守り、正しい道を歩み、中東の平和と発展のためにより多くの積極的な役割を果た