【北京共同】中国の王毅外相は台湾有事を巡る高市早苗首相の国会答弁を巡り、かつて日本の軍国主義が「存亡の危機」を口実に侵略を仕掛けたと指摘し「中国やアジアの人々が日本の行く末に高度な警戒と憂慮を抱くのは当然だ」と述べた。