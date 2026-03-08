歌手の工藤静香さんが3月7日、自身のインスタグラムを更新。愛犬との散歩の様子を投稿しました。 【写真を見る】【 工藤静香 】「花粉が飛びまくりですね笑アムちゃんに連れ回された感半端ない散歩でした笑」愛犬との散歩ショット公開投稿では「花粉が飛びまくりですね笑アムちゃんに連れ回された感半端ない散歩でした笑」とコメントし、愛犬アムちゃんとの散歩の様子をユーモラスに表現しています。