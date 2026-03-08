「おおさかシネマFESTIVAL2026」が8日、大阪市内で開かれ、総合司会の浜村淳（91）は欠席した。浜村は昨年10月に大腸がんの手術を受け入院。約1カ月後にはMBSラジオ「ありがとう浜村淳です土曜日です」（土曜前8・00）に復帰した。その後も元気に番組出演していたが、今回は検査入院のため7日の同番組も欠席し、MBS・福島暢啓アナウンサーが代役を務めた。番組内では「浜村さんは元気にされている」との報告があった。関係者