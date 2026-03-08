日本バスケットボール協会（JBA）は3月8日、『FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026予選トーナメント』に出場する女子日本代表（FIBA女子ランキング11位）の登録メンバー12名を発表した。 ポイントガード陣には『FIBA女子アジアカップ2025』でA代表デビューを果たし大会ベスト5にも輝いた田中こころに加え、町田瑠唯、山本麻衣など海外挑戦も行ったメンバーが選ば