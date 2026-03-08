ミルウォーキー・バックス vs ユタ・ジャズ日付：2026年3月8日（日）開催地：ファイサーブ・フォーラム（Milwaukee）最終スコア：ミルウォーキー・バックス 113 - 99 ユタ・ジャズ NBAのミルウォーキー・バックス対ユタ・ジャズがファイサーブ・フォーラム（Milwaukee）で行われた。 第1クォーターはミルウォーキー・バックスがリ