2026年3月8日、北海道・旭川中央警察署は、北海道妹背牛町に住む自称・農家の男（65）を無免許過失運転致傷とひき逃げの疑いで逮捕しました。男は3月7日午後4時ごろ、公安委員会の運転免許を受けずに軽乗用車を運転し、旭川市3条通12丁目の交差点を直進する際、出合い頭に別の軽乗用車と衝突。男性（69）と女性（71）にけがを負わせたにもかかわらず、救護せずにその場から立ち去った疑いがもたれています。男性と女性は軽傷で、命