2026年3月5日、日本の女性シンガーソングライター・宇多田ヒカルの新曲「パッパパラダイス」が、テレビアニメ「ちびまる子ちゃん」の新ED（エンディング）主題歌に決定したことが発表され、中国のネットユーザーから歓喜する声が届いている。1990年の放送開始以降、これまでに複数のアーティストがED曲を担当してきたが、今回はさくらプロダクションからのオファーをきっかけに宇多田とのコラボレーションが実現。日本の男性シンガ