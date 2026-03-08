◇オープン戦阪神―巨人（2026年3月8日甲子園）阪神の立石正広内野手（22）ら新入団選手紹介が、8日のオープン戦、巨人戦前に行われた。ドラフト1位の立石の名前がコールされると、聖地からは大きな歓声があがった。1月の合同自主トレ中に引き起こした右脚肉離れの影響で2月の春季キャンプでは別メニューでの調整を余儀なくされたが、6日に全体フリー打撃に参加。着々と復帰へ段階を踏んでいる。また、立石はこの日の