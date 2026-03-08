女優の高石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は9日、第111話が放送される。＜※以下、ネタバレ有＞松野トキ（郄石あかり）とレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）の息子の名前が「勘太」に決まる。トキとヘブンは正式に結婚し、勘太と3人で家族になるため、籍を入れることに。同じ籍に入れるには、どちらかが国籍を変えるしかない。トキがイギリ