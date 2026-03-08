聴力に問題ないものの、脳の情報処理に問題が起きて聞き取りにくくなる「聞き取り困難症」。周囲の理解や協力が欠かせませんが、診断できる医療機関は少なく、症状は広く知られているとは言えません。10歳の当事者を支える家族や交流の場を取材しました。■日常会話は「文字」でやりとり取材班を元気に出迎えてくれたのは、10歳のみなとくん（仮名）。聴力には問題がないのに言葉を聞き取ることが難しくなる、「聞き取り困難症（Li