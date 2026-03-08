JRAは8日、宝塚記念および有馬記念における出走馬決定方法が今年度から変更になると発表した。ファン投票において上位となった馬の出走機会を確保する観点から。＜変更前＞（1）第1回特別登録を行った中央馬のうち、ファン投票における上位10頭（2）選考委員会で選定された外国馬（3）出走馬決定賞金順＜変更後＞（1）第2回特別登録（出馬投票）を行った中央馬のうち、ファン投票における上位10頭（ただし、ファン投票順位第