◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンドプールC 日本8-6韓国(7日、東京ドーム)途中出場で勝利に貢献した周東佑京選手。試合後、インタビューに答えました。周東選手は8回に代走で盗塁を決めると、9回にはフェンス際の打球をキャッチするファインプレーをみせました。「どのタイミングでも、代走でも、守備でも行ける準備だけはしていた」という周東選手。8回裏、先頭の村上宗隆選手がライトへのヒットを放つと、代走で登場