元雨上がり決死隊宮迫博之（55）の長男で、お笑いコンビ、マイケルジェニーの宮迫陸（25）が8日までに自身のXを更新。所属事務所の退所を発表した。「[ご報告]この度、僕たちマイケルジェニーはK−PROを退所させていただく運びとなりました。約6年間、本当にお世話になりました！」と報告。続けて「19歳の何もわからない僕たちを、ここまで育てていただいた事務所には感謝しかないです。また1から頑張っていくので、これからも応