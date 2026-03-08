◇オープン戦阪神―巨人（2026年3月8日甲子園）巨人は田中将大投手が先発マウンドに立つ。試合前のスタメン発表で名前がコールされると、甲子園の虎党からも大きな拍手が送られた。田中将は前回2月22日の中日とのオープン戦で2回を完全投球。甲子園では昨年3月9日のオープン戦での登板以来、1年ぶりのマウンドとなる。1年前は先発して3回1失だった。