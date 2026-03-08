製油所に対する攻撃に続いて発生した爆発＝イラン首都テヘラン/Atta Kenare/AFP/Getty Images（CNN）イスラエルが戦争の次の段階として、イランの石油貯蔵施設への攻撃を開始した。イスラエルの情報筋がCNNに明らかにした。イスラエル軍は7日夜、イランの首都テヘランにある燃料施設を攻撃したと発表した。これらの施設は「イランの軍事組織を含むさまざまな利用者に燃料を供給している」という。イスラエル軍は声明で「これはイラ