【SVリーグ】広島サンダーズ 2ー3 ウルフドッグス名古屋（3月7日・男子第16節）【映像】普段あり得ない“大暴投”サーブミスにガックシ男子バレーで、ポーランド代表選手がサーブを“大暴投”。この試合で3本ものエースを決めている名手が見せた“珍場面”。実況も思わず「やや力んだか…」と困惑気味にフォローした。3月7日に大同生命SVリーグ男子の第16節が行われ、ウルフドッグス名古屋は敵地で広島サンダーズと対戦。試合