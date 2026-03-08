3月8日、朝の情報番組『シューイチ』（日本テレビ系）が放送され、同局の黒田みゆアナウンサーが4月から新MCを務めることが発表された。「2024年からメインMCは、同局の岩田絵里奈アナウンサーが務めてきました。しかし、岩田アナが3月末で退職することがすでに公表されており、それにともない、黒田アナが加入する形となるようです」（テレビ局関係者）同日の放送では、これまで接点が少なかったMCの中山秀征との “初対面ド