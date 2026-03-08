歌手の和田アキ子（７５）が８日、ＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」に出演。盛り上がりを見せている野球の世界一決定戦・ＷＢＣについて語った。この日の同番組では５日に開幕したＷＢＣを特集。コールド勝ちとなったチャイニーズ・タイペイ戦、大熱戦となった韓国戦の模様を紹介した。和田はＷＢＣを自宅で観戦した。夫と２人で見守ったのだが、「旦那と感じ方が違うから気まずい感じがいっぱいあった」という。「私は『あぁ